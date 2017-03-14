АМКУ і Світовий банк запустять в Україні Нацпрограму розвитку конкуренції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Антимонопольний комітет за допомогою Світового банку планує запустити в Україні Національну програму розвитку конкуренції. Про це на сьогоднішньому відкритому засіданні АМКУ заявив його голова Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.
“Зараз ми плануємо реалізувати дуже амбітний проект із залученням Світового банку — запуск Національної програми розвитку конкуренції. Цей проект був інтегрований до середньострокового плану роботи уряду”, — сказав Ю.Терентьєв.
Нагадаємо, за 2016 рік АМКУ оштрафував порушників антимонопольного законодавства на 755 млн грн.