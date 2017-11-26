Американці витратили 7,9 млрд доларів на онлайн-покупки в "чорну п'ятницю"

Зазначається, що в порівнянні з минулим роком обсяг продажів виріс на 17,9%.

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Експерти очікують, що під час "кіберпонеділка", онлайн-аналога "чорної п'ятниці", американці витратять близько 6,6 млрд дол.

Нагадаємо, статки засновника Amazon мільярдера Джеффа Безоса сягнули 100 млрд доларів в "чорну п'ятницю".