Американцы потратили 7,9 млрд долларов на онлайн-покупки в "черную пятницу"

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем продаж вырос на 17,9%.

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Эксперты ожидают, что во время "киберпонедельником", онлайн-аналога "черной пятницы", американцы потратят около 6,6 млрд долл.

Напомним, состояние основателя Amazon миллиардера Джефф Безос достигли 100 млрд долларов в "черную пятницу".