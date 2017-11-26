Американцы потратили 7,9 млрд долларов на онлайн-покупки в "черную пятницу"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Онлайн-магазины в США после "черной пятницы" и Дня благодарения зафиксировали продажи на рекордную сумму в 7,9 млрд долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Adobe Analytics.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем продаж вырос на 17,9%.
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Эксперты ожидают, что во время "киберпонедельником", онлайн-аналога "черной пятницы", американцы потратят около 6,6 млрд долл.
Напомним, состояние основателя Amazon миллиардера Джефф Безос достигли 100 млрд долларов в "черную пятницу".