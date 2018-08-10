Американці розповіли, чому не кинуть роботу після багатомільйонного виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Минулого тижня 11 співробітників американської компанії "Wells Fargo" виграли 543 млн доларів в лотерею "Mega Millions". Виграшний квиток вони купили в складчину, але навіть після багатомільйонного виграшу не планують розлучатися з роботою, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
"Ми любимо цю компанію. І кожному з нас подобається те, що ми робимо. Навіщо ж тоді кидати роботу?", - прокоментував один з переможців.
Завдяки лотерейному виграшу кожен переможець став багатшим на 19 млн доларів, оскільки американці вирішили отримати одноразову виплату грошового призу.
Також, за правилами лотереї, премію в розмірі 1 млн доларів отримає точка продажу щасливого квитка, яка розташована в місті Сан-Хосе.
Нагадаємо, найпопулярніша лотерея в Україні - "Лото-Забава". Завдяки їй уже двадцять людей з початку цього року стали мільйонерами.
Наприклад, жительці Миколаївської області Олександрі Гошкович вдалося зірвати джекпот в розмірі 3 млн грн. При чому, виграшний квиток вона купила в Інтернеті, на офіційному сайті оператора "М.С.Л.".
Виграні гроші Гошкович вирішила витратити на нове житло для дітей і довгоочікувану відпустку.