Американцы рассказали, почему не бросят работу после многомиллионного выигрыша в лотерею

“Мы любим эту компанию. И каждому из нас нравится то, что мы делаем. Зачем же тогда бросать работу?”, — прокомментировал один из победителей.

Благодаря лотерейному выигрышу каждый победитель стал богаче на 19 млн долл, поскольку американцы приняли решение получить единоразовую выплату денежного приза.

Также, по существующим правилам лотереи, премию в размере 1 млн долл получит точка продажи счастливого билета, которая находится в городе Сан-Хосе.

Напомним, самая популярная лотерея в Украине — “Лото-Забава”. Благодаря ей уже двадцать человек с начала этого года стали миллионерами.

К примеру, жительнице Николаевской области Александре Гошкович удалось сорвать джекпот в размере 3 млн грн. При чем, выигрышный билет она купила в Интернете, на официальном сайте оператора “М.С.Л.”.

Выигранные деньги Гошкович решила потратить на новое жилье для детей и долгожданный отпуск.