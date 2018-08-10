Американцы рассказали, почему не бросят работу после многомиллионного выигрыша в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На прошлой неделе 11 сотрудников американской компании "Wells Fargo" выиграли 543 млн долларов в лотерею "Mega Millions". Выигрышный билет они купили в складчину, но даже после многомиллионного выигрыша не планируют расставаться с работой, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
“Мы любим эту компанию. И каждому из нас нравится то, что мы делаем. Зачем же тогда бросать работу?”, — прокомментировал один из победителей.
Благодаря лотерейному выигрышу каждый победитель стал богаче на 19 млн долл, поскольку американцы приняли решение получить единоразовую выплату денежного приза.
Также, по существующим правилам лотереи, премию в размере 1 млн долл получит точка продажи счастливого билета, которая находится в городе Сан-Хосе.
Напомним, самая популярная лотерея в Украине — “Лото-Забава”. Благодаря ей уже двадцать человек с начала этого года стали миллионерами.
К примеру, жительнице Николаевской области Александре Гошкович удалось сорвать джекпот в размере 3 млн грн. При чем, выигрышный билет она купила в Интернете, на официальном сайте оператора “М.С.Л.”.
Выигранные деньги Гошкович решила потратить на новое жилье для детей и долгожданный отпуск.