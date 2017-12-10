Американський військовий помер у львівському магазині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У львівському магазині помер 21-річний іноземець, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
"...до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів по вулиці Лемківській помер 21-річний іноземний громадянин", - йдеться в повідомленні поліції в Facebook.
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За інформацією поліції, що місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події.
Як повідомило УНН джерело, йдеться про військового збройних сил США із місії військових інструкторів в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.