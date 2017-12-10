Американский военный умер во львовском магазине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во львовском магазине умер 21-летний иностранец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"... в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Лемковской умер 21-летний иностранный гражданин", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
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По информации полиции, на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщил УНН источник, речь идет о военном вооруженных сил США из миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности.