Американський лідер "Черкаських Мавп" самовільно покинув клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Американський центровий "Черкаських Мавп" Марвін Джеферсон порушив умови контракту, самовільно залишивши розташування команди. Про це інформує прес-служба "Мавп", передає УНН.
Інцидент трапився напередодні поєдинку Суперліги Парі-Матч проти одеської “БІПИ”.
У 13 поєдинках Суперліги Парі-Матч поточного сезону американець набирав у середньому 14,8 очка, 8,8 підбирання та 0,5 передачі за матч.
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Варто відзначити, що “Мавпи” попри втрату американця зуміли обіграти одеситів — 111:90.
Додамо також, у складі черкасців серед легіонерів залишився Оскар Беллфілд, Нікола Джуріч та Шахід Девіс.
Нагадаємо, що в цьому сезоні покинув БК “Дніпро” Антон Дзюба за що баскетболіст був дискваліфікований на два роки.