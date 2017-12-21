Американский лидер "Черкаських Мавп" самовольно покинул клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Американский центровой “Черкасских обезьян” Марвин Джефферсон нарушил условия контракта, самовольно оставив расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба “Мавп”, передает УНН.
Инцидент произошел накануне поединка Суперлиги Пари-Матч против одесской “БИПЫ”.
В 13 поединках Суперлиги Пари-Матч текущего сезона американец набирал в среднем 14,8 очка, 8,8 подбора и 0,5 передачи за матч.
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Стоит отметить, что “Мавпы” несмотря на утрату американца сумели обыграть одесситов — 111:90.
Добавим также, в составе жителей города среди легионеров остался Оскар Беллфилд, Никола Джурич и Шахид Дэвис.
Напомним, что в этом сезоне покинул БК “Днепр” Антон Дзюба за что баскетболист был дисквалифицирован на два года.