Американский лидер "Черкаських Мавп" самовольно покинул клуб

Инцидент произошел накануне поединка Суперлиги Пари-Матч против одесской “БИПЫ”.

В 13 поединках Суперлиги Пари-Матч текущего сезона американец набирал в среднем 14,8 очка, 8,8 подбора и 0,5 передачи за матч.

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Стоит отметить, что “Мавпы” несмотря на утрату американца сумели обыграть одесситов — 111:90.

Добавим также, в составе жителей города среди легионеров остался Оскар Беллфилд, Никола Джурич и Шахид Дэвис.

Напомним, что в этом сезоне покинул БК “Днепр” Антон Дзюба за что баскетболист был дисквалифицирован на два года.