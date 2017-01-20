Американський художник створив серію плакатів проти Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Американський художник Шепард Фейрі, який вісім років тому створив знаковий червоно-синій плакат із зображенням Барака Обами “Надія”, намалював серію гострополітичних постерів до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Independent.
Так, нову серію плакатів автор назвав “Ми народ”. Саме такими словами починається преамбула до Конституції США.
На постерах зображені представниці різних етнічних груп. Таким чином автор та його команда сподіваються, що вони допоможуть боротися проти “ненависті, страху і відкритого расизму”.
“Якщо ви плануєте марширувати в суботу вулицями Лос-Анджелеса, то несіть ці знаки з гордістю,” — написав художник на своєму сайті.
Плакати створені саме для маршу жінок проти Д.Трампа, який планується одразу на наступний день після його інавгурації.
Як повідомляється, автори планують опублікувати зображення у Washington Post, аби люди зі всієї країни мали можливість отримати плакати, носити їх вулицями, виставляти у вікнах чи вішати на стіни.