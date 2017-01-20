Американский художник создал серию плакатов против Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Американский художник Шепард Фейри, который восемь лет назад создал знаковый красно-синий плакат с изображением Барака Обамы "Надежда", нарисовал серию острополитических постеров к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Independent.
Так, новую серию плакатов автор назвал "Мы народ". Именно такими словами начинается преамбула к Конституции США.
На постерах изображены представительницы разных этнических групп. Таким образом автор и его команда надеются, что они помогут бороться против "ненависти, страха и открытого расизма".
"Если вы планируете маршировать в субботу по улицам Лос-Анджелеса, то несите эти знаки с гордостью", - написал художник на своем сайте.
Плакаты созданы именно для марша женщин против Д.Трампа, который планируется сразу на следующий день после его инаугурации.
Как сообщается, авторы планируют опубликовать изображения в Washington Post, чтобы люди со всей страны имели возможность получить плакаты, носить их по улицам, выставлять в окнах или вешать на стены.