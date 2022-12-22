Американський генерал Брідлав: потрібно дати Україні можливість завдавати глибоких ударів по агресору

ukru
19:27 • 3009 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 30759 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84200 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136018 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 160604 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336201 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216874 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192779 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 322920 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458803 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
90 %
748 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 190732 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197111 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 146779 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109771 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71549 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336201 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 322920 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 541901 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673240 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 693778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71549 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109771 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197111 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224008 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216895 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Американський генерал Брідлав: потрібно дати Україні можливість завдавати глибоких ударів по агресору

Американський генерал Брідлав: потрібно дати Україні можливість завдавати глибоких ударів по агресору

Київ • УНН

 • 275880 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Американський генерал і колишній головком НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що США можуть посилити свою допомогу українським військовослужбовцям для боротьби з російською агресією. За його словами, потрібно дати Україні можливість завдавати глибоких ударів по агресору. Про це він наголосив в інтерв’ю російській службі «Голосу Америки», інформує УНН.

Цитата

«Я думаю, ми повинні переглянути наші правила щодо тих видів озброєнь, які ми постачаємо Україні, і ми маємо надати їм більше можливостей для завдання глибоких ударів по агресору. І ще ми своїми обмеженнями фактично створили для російської армії безпечне укриття на її території. Факти полягають у тому, що росія атакує Україну практично з трьох сторін, а ми обмежуємо Україну в її можливостях обстрілів росії у відповідь. Я сказав би всім нашим політикам: «Ви повинні зробити все, що можна для того, щоб допомогти Україні перемогти рф», - сказав Брідлав.

Деталі 

Він зазначив, що росія виявилася повністю нездатною до ведення звичайної війни сучасного типу.

«Вони просто не можуть вести таку війну, тому вони скотилися до того, що вони робили в Чечні, що вони робили в Сирії, коли вони просто повністю руйнували міста, знищували громадянське населення та всі структури, які забезпечували його життя – і тільки це вони та вміють. Вони не здатні вести те, що ми називаємо сучасним комбінованим збройним конфліктом», - заявив генерал.

При цьому Брідлав наголосив, що Захід не стане воювати на боці України проти рф, адже в світі уникають ситуації, у якій російські солдати увійшли б у зіткнення із солдатами НАТО.

Окрім того, Захід стримують погрози російського диктаторора володимира путіна «перетворити все це на третю світову війну чи ядерний конфлікт».

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 400 осіб, 3003 танків та сотень одиниць військової техніки. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52