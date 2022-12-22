Американський генерал Брідлав: потрібно дати Україні можливість завдавати глибоких ударів по агресору

Цитата



«Я думаю, ми повинні переглянути наші правила щодо тих видів озброєнь, які ми постачаємо Україні, і ми маємо надати їм більше можливостей для завдання глибоких ударів по агресору. І ще ми своїми обмеженнями фактично створили для російської армії безпечне укриття на її території. Факти полягають у тому, що росія атакує Україну практично з трьох сторін, а ми обмежуємо Україну в її можливостях обстрілів росії у відповідь. Я сказав би всім нашим політикам: «Ви повинні зробити все, що можна для того, щоб допомогти Україні перемогти рф», - сказав Брідлав.

Деталі

Він зазначив, що росія виявилася повністю нездатною до ведення звичайної війни сучасного типу.

«Вони просто не можуть вести таку війну, тому вони скотилися до того, що вони робили в Чечні, що вони робили в Сирії, коли вони просто повністю руйнували міста, знищували громадянське населення та всі структури, які забезпечували його життя – і тільки це вони та вміють. Вони не здатні вести те, що ми називаємо сучасним комбінованим збройним конфліктом», - заявив генерал.

При цьому Брідлав наголосив, що Захід не стане воювати на боці України проти рф, адже в світі уникають ситуації, у якій російські солдати увійшли б у зіткнення із солдатами НАТО.

Окрім того, Захід стримують погрози російського диктаторора володимира путіна «перетворити все це на третю світову війну чи ядерний конфлікт».

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 400 осіб, 3003 танків та сотень одиниць військової техніки.