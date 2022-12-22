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Американский генерал Бридлав: нужно дать Украине возможность наносить глубокие удары по агрессору

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Американский генерал и бывший главком НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что США могут усилить свою помощь украинским военнослужащим по борьбе с российской агрессией. По его словам, нужно дать Украине возможность наносить глубокие удары по агрессору. Об этом он подчеркнул в интервью российской службе «Голоса Америки», информирует УНН.

Цитата

«Я думаю, мы должны пересмотреть наши правила относительно тех видов вооружений, которые мы поставляем Украине, и мы должны предоставить им больше возможностей для нанесения глубоких ударов по агрессору. И еще мы своими ограничениями фактически создали для российской армии безопасное укрытие на ее территории. Факты заключаются в том, что россия атакует Украину практически с трех сторон, а мы ограничиваем Украину в ее возможностях ответных обстрелов россии. Я бы сказал всем нашим политикам: «Вы должны сделать все, что можно для того, чтобы помочь Украине победить рф», - сказал Бридлав.

Детали 

Он отметил, что россия оказалась полностью неспособной к ведению обычной войны современного типа.

«Они просто не могут вести такую войну, поэтому они скатились к тому, что они делали в Чечне, что они делали в Сирии, когда они полностью разрушали города, уничтожали гражданское население и все структуры, которые обеспечивали его жизнь - и только это они и умеют. Они не способны вести то, что мы называем современным комбинированным вооруженным конфликтом», – заявил генерал.

При этом Бридлав подчеркнул, что Запад не станет воевать на стороне Украины против россии, ведь в мире избегают ситуации, в которой российские солдаты вошли бы в столкновение с солдатами НАТО.

Кроме того, Запад сдерживают угрозы российского диктатора владимира путина «превратить все это в третью мировую войну или ядерный конфликт».

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 400 человек, 3003 танков и сотен единиц военной техники. 

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