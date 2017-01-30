Американський фотограф знімає квіти, підсвічені ультрафіолетом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Американський фотограф Крейг Барроуз фотографує рослини і квіти з використанням техніки під назвою "індукована ультрафіолетовим випромінюванням видима флуоресценція". Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Artpeoplegallery.
28-річний фотограф з Південної Каліфорнії Крейг Берроуз фотографує квіти за допомогою ультрафіолетового підсвічення з 2010 року.
До такої технології чоловік здогадався, поєднавши практичне тестування ультрафіолету, знання з фізики та інформацію в мережі.
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"Найближчий для мене спосіб фотографування - це використання альтернативного світла. Мене особливо цікавить створення знімків за допомогою інфрачервоного та ультрафіолетового підсвічення", - розповів фотограф.
Серед жанрів, в яких практикує Крейг Берроуз - це макрозйомка, пейзаж і міські сцени.