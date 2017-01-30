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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американский фотограф снимает цветы, подсвеченные ультрафиолетом

Американский фотограф снимает цветы, подсвеченные ультрафиолетом

Киев • УНН

 • 83347 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Американский фотограф Крейг Барроуз фотографирует растения и цветы с использованием техники под названием "индуцированная ультрафиолетовым излучением видимая флуоресценция". Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Artpeoplegallery.

28-летний фотограф из Южной Калифорнии Крейг Берроуз фотографирует цветы с помощью ультрафиолетовой подсветки с 2010 года.

К такой технологии мужчина пришел, соединив практическое тестирование ультрафиолета, знания по физике и информацию в сети.

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"Ближайший для меня способ фотографирования - это использование альтернативного света. Меня особенно интересует создание снимков с помощью инфракрасной и ультрафиолетовой подсветки", - рассказал фотограф.

Среди жанров, в которых практикует Крейг Берроуз - это макросъемка, пейзаж и городские сцены.

Украинские Национальные Новости

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