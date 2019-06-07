Американський дипломат відповів, чи вдасться Зеленському знайти спільну мову з Трампом

КИЇВ. 7 червня. УНН. Знайти спільну мову з президентом США Дональдом Трампом - завдання не з легких, її виконання буде багато в чому залежати від конкретних політичних рішень українського Президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю "Новому Времени" розповів колишній посол США в Україні Стівен Пфайфер, передає УНН.