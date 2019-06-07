Американський дипломат відповів, чи вдасться Зеленському знайти спільну мову з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Знайти спільну мову з президентом США Дональдом Трампом - завдання не з легких, її виконання буде багато в чому залежати від конкретних політичних рішень українського Президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю "Новому Времени" розповів колишній посол США в Україні Стівен Пфайфер, передає УНН.
Так, на запитання журналіста про те, чи зможе Зеленський знайти спільну мову з Трампом, дипломат не став давати пряму відповідь.
"Спільну мову з Трампом - непросте завдання. У будь-якому випадку, США працюватимуть з легітимно обраним українським президентом. Багато чого буде залежати від конкретних політичних рішень Зеленського", - зазначив він.
Колишній посол також повідомив, що Америка була дуже здивована тим, як швидко Зеленський перетворився з актора в політичного лідера.
"Для більшості американців Зеленський - загадка. Люди намагаються зрозуміти, чого від нього чекати в плані зовнішньої політики, боротьби з корупцією", - пояснив Пфайфер.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з посиланням на Тізенгаузена з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися після саміту країн "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться 28-29 червня. При цьому, сам Тизенгаузен в ЗМІ називався позаштатним радником Зеленського.
Адміністрація Президента України у відповідь заявила, що Борис Тизенгаузен, який назвав можливу дату зустрічі президентів України і США, не є радником українського Глави держави, а тому радить ставитися до поширеної інформації як до фейкової.