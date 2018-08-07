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Американським військовим заборонили використовувати GPS

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Службовцям і військовим Збройних сил США в місцях проведення операцій доведеться відмовитись від “Google-мап” та інших пристроїв, що дозволяють відстежити їхню геолокацію. Про це йдеться у новому розпорядженні, виданому заступником міністра оборони Патріком Шанаханом, передає УНН з посиланням на Міноборони США.

До заборонених пристроїв відтепер належать фітнес-додатки, програми на телефонах, які відстежують місцеперебування, а також інші пристрої та програми, які вказують та відстежують місцеперебування людей.

“Від цього моменту співробітники Міністерства оборони не можуть використовувати сервіси та можливості геолокації на урядових і непублічних пристроях, додатках і послугах, перебуваючи на місцях, позначених як зони проведення операцій”, — заявив сьогодні речник Пентагону полковник Роберт Меннінг III.

За його словами, ринок пристроїв, додатків та послуг з можливостями геолокації, що зараз стрімко розвивається, становить серйозний ризик для персоналу Міністерства оборони, який перебуває при виконанні службових обов’язків, або у повсякденному житті.

Можливості системи глобального позиціонування (GPS) можуть містити особисту інформацію, місця розташування, розпорядок та номери персоналу Міністерства оборони. Їх використання в зарубіжних регіонах “потенційно може створити непередбачені наслідки для безпеки та підвищити ризик під час проведення спільних дій та місії”, — сказав Меннінг.

Персональні телефони та інші портативні пристрої також містять додатки, які залежать від технології GPS. Командири несуть відповідальність за реалізацію політики, і їм буде дозволено робити винятки лише після проведення ретельної оцінки ризику.

Безпека є основою цього керівництва. Міністерство закордонних справ шукає збалансований спосіб, що дозволив би офіційно та персонально використовувати технології геолокації, щоб не зашкодити безпеці, зазначили у пентагоні.

Меннінг додав, що департамент буде продовжувати вивчати ризики, пов’язані з цими пристроями, і змінить політику за необхідністю.

Як повідомляв УНН, Пентагон опрацьовує контракт на 885 млн доларів в області штучного інтелекту для конкуренції з РФ.

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