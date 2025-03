Американські ВМС тестують корабель-безпілотник із сонячними панелями

Деталі

Безпілотний надводний автомобіль отримав назву Marbus. Маленький катамаран включає великі сонячні панелі та безліч антен, радарів, а також те, що виглядає як, можливо, маленька кулька FLIR, встановлена ​​перед її щоглою. Здається, що плоский корпус, схожий на шайбу над FLIR, також містить нерухомі камери для інформування про ситуацію та навігації.

Незрозуміло, чи таємниче судно бере участь у якихось випробуваннях виробника.

USV Catbus (name as shown on MarineTraffic) in San Diego Harbor - experts weigh in please but appears to be a new USN USV - September 13, 2021 #usvcatbus



* photo courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/H3uxE6xgAU

— WarshipCam (@WarshipCam) September 13, 2021

