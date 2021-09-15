Американські ВМС тестують корабель-безпілотник із сонячними панелями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Американські ВМС, вочевидь, прискорюють розробки військових безпілотних кораблів, адже в районі верфі Сан-Дієго був помічений новий таємничий дрон. Про це йдеться у Twitter на сторінці WarshipCam, пише УНН.
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Безпілотний надводний автомобіль отримав назву Marbus. Маленький катамаран включає великі сонячні панелі та безліч антен, радарів, а також те, що виглядає як, можливо, маленька кулька FLIR, встановлена перед її щоглою. Здається, що плоский корпус, схожий на шайбу над FLIR, також містить нерухомі камери для інформування про ситуацію та навігації.
Незрозуміло, чи таємниче судно бере участь у якихось випробуваннях виробника.
USV Catbus (name as shown on MarineTraffic) in San Diego Harbor - experts weigh in please but appears to be a new USN USV - September 13, 2021 #usvcatbus
* photo courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/H3uxE6xgAU
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