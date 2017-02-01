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Американські військові інженери почали підготовку до будівництва нафтопроводу в Північній Дакоті

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Американська влада спрямувала військових інженерів до штату Північна Кароліна для завершення будівництва нафтопроводу Dakota Access Pipeline, передає УНН з посиланням на Еuronews.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп підписав наказ, що дозволяє відновити будівництво нафтопроводу в Північній Дакоті, зупининене попередньою адміністрацією Барака Обами з екологічних міркувань.

Наразі військові почали розчищати місцевість, де має відновитися будівництво нафтопроводу. Це викликало невдоволення місцевих індіанців, які висловили свій протест.

Магістраль перетне річку Міссурі поряд із землями індіанців сіу на кордоні Північної та Південної Дакоти.

Противники проекту стверджують, що будівництво трубопроводу призведе не лише до погіршення ситуації з безпекою і доступу до питної води для сіу і мільйонів людей, які живуть уздовж Міссурі, але також до знищення священних для індіанців місць.

Будівництво трубопроводу коштуватиме 3,8 млрд доларів. По ньому нафта із Північної Дакоти прямуватиме до штату Іллінойс.

Нагадаємо, Д.Трамп підписав документи про поновлення суперечливих проектів будівництва нафтогонів.

Як повідомляв УНН, старша донька Б.Обами приєдналася до протестів проти указів Д.Трампа.

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