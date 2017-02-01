Американские военные инженеры начали подготовку к строительству нефтепровода в Северной Дакоте
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Американские власти направили военных инженеров в штат Северная Каролина для завершения строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline, передает УНН со ссылкой на Еuronews.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал приказ, разрешающий возобновить строительство нефтепровода в Северной Дакоте, остановленное предыдущей администрацией Барака Обамы по экологическим соображениям.
Сейчас военные начали расчищать местность, где должно восстановиться строительство нефтепровода. Это вызвало недовольство местных индейцев, которые выразили свой протест.
Магистраль пересечет реку Миссури рядом с землями индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты.
Противники проекта утверждают, что строительство трубопровода приведет не только к ухудшению ситуации с безопасностью и доступу к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вдоль Миссури, но также к уничтожению священных для индейцев мест.
Строительство трубопровода будет стоить 3,8 млрд долларов. По нему нефть из Северной Дакоты будет следовать в штат Иллинойс.
Напомним, Д.Трамп подписал документы о восстановлении противоречивых проектов строительства нефтепроводов.
Как сообщал УНН, старшая дочь Б.Обамы присоединилась к протестам против указов Д.Трампа.