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Американські військові і техніка прибули до Польщі

Американські військові і техніка прибули до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На борту американського корабля до порту у Ґданську прибула американська військова техніка, зокрема різні види транспортних засобів, що будуть входити до підрозділів логістичної підтримки операції Atlantic Resolve, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Зазначають, що техніка припливла до Ґданська на борту вантажного корабля Green Ridge.

“Генерал американського війська Дуейн Ґембл повідомив, що до Ґданська прибули приблизно 300 одиниць різних транспортних засобів та іншої техніки, а також 900 солдатів. Після висадки на сушу в Ґданську військова техніка вирушить до військових частин,” — йдеться в повідомленні.

“Транспорт рухатиметься у конвоях, супровід яким забезпечить польська сторона,” — сказав генерал.

Він додав, що частина техніки та солдатів поїде до Румунії та Литви, але більшість залишиться у Польщі — у підрозділах, розгорнутих у місцевостях Повідз та Жаґань.

Техніка та солдати, які будуть її обслуговувати, становитимуть підтримку для американських підрозділів також під час запланованих маневрів. “Зосереджуємося на тому, аби бути готовими. Хочемо зберегти мир в Європі на тому рівні, що був впродовж останніх 70 років,” — сказав Д.Ґембл.

Нагадаємо, збільшення присутності США при північно-східних і південно-східних рубежах НАТО є частиною операції Atlantic Resolve, що відбувається в рамках програми збільшення американської присутності в Європі (European Reassurance Initiative), яку оголошено після російської агресії в Україні.

Як повідомляв УНН, у січні на полігоні на заході Польщі почалися польсько-американські військові навчання.

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