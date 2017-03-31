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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40607 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156632 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116521 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116512 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112543 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Американские военные и техника прибыли в Польшу

Американские военные и техника прибыли в Польшу

Киев  •  УНН

 • 24356 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. На борту американского корабля в порт в Гданьске прибыла американская военная техника, в частности различные виды транспортных средств, которые будут входить в подразделения логистической поддержки операции Atlantic Resolve, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Отмечают, что техника приплыла в Гданьск на борту грузового корабля Green Ridge.

"Генерал американских войск Дуэйн Гэмбл сообщил, что в Гданьск прибыли около 300 единиц различных транспортных средств и другой техники, а также 900 солдат. После высадки на сушу в Гданьске военная техника отправится в воинские части ", - говорится в сообщении.

"Транспорт будет двигаться в конвоях, сопровождение которым обеспечит польская сторона", - сказал генерал.

Он добавил, что часть техники и солдат поедет в Румынии и Литвы, но большинство останется в Польше - в подразделениях, развернутых в местностях Повидз и Жагань.

Техника и солдаты, которые будут ее обслуживать, составят поддержку американских подразделений также во время запланированных маневров. "Сосредотачиваемся на том, чтобы быть готовыми. Хотим сохранить мир в Европе на том уровне, который был в течение последних 70 лет ", - сказал Д.Ґембл.

Напомним, увеличение присутствия США при северо-восточных и юго-восточных рубежах НАТО является частью операции Atlantic Resolve, что происходит в рамках программы увеличения американского присутствия в Европе (European Reassurance Initiative), которая объявлена ​​после российской агрессии в Украине.

Как сообщал УНН, в январе на полигоне на западе Польши начались польско-американские военные учения.

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