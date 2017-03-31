Американские военные и техника прибыли в Польшу

Отмечают, что техника приплыла в Гданьск на борту грузового корабля Green Ridge.

"Генерал американских войск Дуэйн Гэмбл сообщил, что в Гданьск прибыли около 300 единиц различных транспортных средств и другой техники, а также 900 солдат. После высадки на сушу в Гданьске военная техника отправится в воинские части ", - говорится в сообщении.

"Транспорт будет двигаться в конвоях, сопровождение которым обеспечит польская сторона", - сказал генерал.

Он добавил, что часть техники и солдат поедет в Румынии и Литвы, но большинство останется в Польше - в подразделениях, развернутых в местностях Повидз и Жагань.

Техника и солдаты, которые будут ее обслуживать, составят поддержку американских подразделений также во время запланированных маневров. "Сосредотачиваемся на том, чтобы быть готовыми. Хотим сохранить мир в Европе на том уровне, который был в течение последних 70 лет ", - сказал Д.Ґембл.

Напомним, увеличение присутствия США при северо-восточных и юго-восточных рубежах НАТО является частью операции Atlantic Resolve, что происходит в рамках программы увеличения американского присутствия в Европе (European Reassurance Initiative), которая объявлена ​​после российской агрессии в Украине.

Как сообщал УНН, в январе на полигоне на западе Польши начались польско-американские военные учения.