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Американські вчені заявили, що знайшли ефективний засіб від раку

Американські вчені заявили, що знайшли ефективний засіб від раку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Ефективний засіб від раку, здатний перемогти хворобу без побічних ефектів, знайшли американські дослідники з джорджтаунського Онкологічного центру. Про це пише УНН з посиланням на інформацію, оприлюднену вченими на MedicalXpress.

За інформацією медиків, поєднання препаратів, що перешкоджають формуванню нових судин, з імуностимуляторами дає позитивний результат в боротьбі з раком.

Дослідники заявляють, що препарат акситиніб зупиняє формування нових кровоносних судин, що активно йде в злоякісних пухлинах. У той же час, імуномодулюючий агент (пембролізумаб), який є інгібітором контрольних точок імунітету, вже схвалений для лікування декількох видів раку.

Раніше вченим вже вдавалося поєднати подібні препарати, але такі сполуки виявлялися вкрай шкідливими для організму людини. Однак, як стверджують вчені з Джорджтауна, їх методика вже успішно випробувана на 52 пацієнтах з раком нирки. Дослідження показали більшу безпеку методу в порівнянні з аналогічними.

У більш ніж 90% пацієнтів зафіксували поліпшення стану здоров'я, а період, коли не спостерігалося погіршення, перевищив 20 місяців.

Нагадаємо, вчені визнали каву дієвою в боротьбі з раком.

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