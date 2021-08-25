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Американські вчені виявили зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку

Американські вчені виявили зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вчені американського Інституту онкології Дана-Фарбер вивчили інформацію зразків ДНК здорової і пухлинної тканини у 900 пацієнтів з колоректальним раком. Всі учасники дослідження розповіли про свій раціон і спосіб життя протягом кількох років до того, як дізналися про онкологічний діагноз. Виявилося, що всі вони переважно харчувалися червоним м'ясом, таким як свинина, яловичина, баранина, передає УНН.

Вживання червоного м'яса може сприяти появі мутацій, пов'язаних з пошкодженням ДНК, у пацієнтів з колоректальним раком. Дослідження показує зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку.

Цитата

"Протягом деякого часу ми знали, що споживання обробленого м'яса і червоного м'яса є фактором ризику розвитку колоректального раку", - сказав Маріос Гіаннакіс, доктор медичних наук, онколог з Центру раку шлунково-кишкового тракту Дано-Фарбер і доцент медицини в Harvard Medical.

Детальніше

Міжнародне агентство з вивчення раку заявило, що перероблене м'ясо є канцерогенним. Експерименти на доклінічних моделях показали, що споживання червоного м'яса може сприяти утворенню канцерогенних сполук в товстій кишці, але прямий молекулярний зв'язок з розвитком колоректального раку у пацієнтів не був показаний, пояснив Гіаннакіс.

"Чого не вистачає, так це демонстрації того, що у пацієнтів з колоректальним раком є певний зразок мутацій, який можна віднести до червоного м'яса. Виявлення цих молекулярних змін в клітинах товстої кишки, які можуть викликати рак, не тільки підтвердить роль червоного м'яса в розвитку колоректального раку, але також надасть нові можливості для профілактики і лікування раку", - додав він.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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