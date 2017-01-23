Американські спецслужби перевірили зв’язки радника Д.Трампа з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Контррозвідка США перевірила зв'язок радника з національної безпеки президента Дональда Трампа, в тому числі його телефонні дзвінки до посла Росії наприкінці грудня, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Перевірка стосувалася телефонних розмов Майкла Флінна з послом Росії в США Сергієм Кисляком 29 грудня 2016 року. У той день адміністрація Барака Обами ввела проти Москви нові санкції за спробу втручання у вибори президента США з допомогою кібератак і вислала зі Сполучених Штатів 35 російських дипломатів.
Наразі відомо, що перевірка мала виявити, чи здійснювалися ці контакти в порушення закону. Не ясно поки на якому етапі знаходиться розслідування і які його результати.
Також було перевірено раніші контакти між Флінном та російськими посадовцями.
Нагадаємо, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер у вівторок, 10 січня, заявив, що Росія робила спроби вплинути на вибори щонайменше у “кількох десятках” країн.
Як повідомляв УНН, 12 січня у Кремлі назвали дурістю заяви претендента на посаду держсекретаря США Рекса Тіллерсона про причетність РФ до хакерських атак.