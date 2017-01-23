Американские спецслужбы проверили связи советника Д.Трампа с Россией

Проверка касалась телефонных разговоров Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком 29 декабря 2016 г. В тот день администрация Барака Обамы ввела против Москвы новые санкции за попытку вмешательства в выборы президента США при помощи кибератак и выслала из США 35 российских дипломатов.

Известно, что проверка должна выявить, осуществлялись ли эти контакты с нарушением закона. Не ясно пока на каком этапе находится расследование и каковы его результаты.

Также были проверены более ранние контакты между Флинном и российскими чиновниками.

Напомним, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во вторник, 10 января, заявил, что Россия делала попытки повлиять на выборы минимум в "нескольких десятках" стран.

Как сообщал УНН, 12 января в Кремле назвали глупостью заявления претендента на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона о причастности РФ к хакерским атакам.