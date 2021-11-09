Американські сенатори висунули нову ініціативу щодо санкцій проти "Північного потоку - 2"

Деталі

Уточнюється, що група законодавців на чолі зі старшим республіканцем у вказаному комітеті Джимом Рішем (від штату Айдахо) минулого тижня запропонувала внести відповідні зміни до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік.

Згідно з текстом поправки, ініціативою передбачено, що не пізніше ніж через 15 днів після її набрання чинності в рамках оборонного бюджету президент США має вжити обмежувальних заходів щодо організацій та осіб, “відповідальних за планування, будівництво та експлуатацію “Північного потоку — 2”. Включення до чорного списку означає заморожування активів у США та заборону для американських громадян чи компаній на ведення бізнесу з його фігурантами. Санкції також передбачають заборону на в’їзд на територію США, відмову у видачі віз та анулювання діючих віз, отриманих особами, пов’язаними з проектом.

Цитата

“Поки адміністрація продовжує ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжимо просувати законодавчі ініціативи, які захищають наших союзників та інтереси в Європі, одночасно протидіючи проектам зловмисного впливу Кремля”, — заявив Ріш, слова якого наводяться у пресрелізі.

Доповнення

Палата представників Конгресу США ухвалила свою версію оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік у вересні. До пакету законопроектів також увійшла ініціатива про санкції проти “Північного потоку — 2”, аналогічна тій, яку запропонували сенатори.

Схвалення оборонного бюджету однієї з палат Конгресу не означає автоматичного набуття чинності всіх внесених до нього ініціатив. Деякі положення пакетів, прийнятих Сенатом і Палатою представників, зазвичай різняться. У зв’язку з цим після затвердження обома палатами своїх версій оборонного бюджету скликається комісія для узгодження деталей двох проектів. Пізніше обидві палати мають проголосувати вже за єдиний документ, після чого він вирушить на підпис главі держави. Весь цей процес зазвичай триває до осені — початку зими.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня в адміністрації американського президента пояснили, що президент США Джо Байден не змінював думки, що російський газопровід “Північний потік-2” є фактором нестабільності для України та Європи. Проте будучи не в стані завадити його добудові, адміністрація США переключила увагу на зменшення негативних наслідків його завершення.