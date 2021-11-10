Американські дієтологи радять обмежити споживання свинини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Свинина входить до переліку продуктів з високим вмістом холестерину і насичених жирів. Про це у своєму блозі написала американський дієтолог Джулія Зумпано, передає УНН.
Крім свинини, високий вміст насичених жирів і холестерину має яловичина, уточнила дієтолог.
“Такі страви, як свинячий стейк або відбивна, печеня з яловичини або яловичий фарш, як правило, мають високий вміст насичених жирів і холестерину”, — уточнила фахівець.
Також дієтолог радить утриматися від споживання обробленого м’яса, через високий вміст натрію і низький вміст поживних речовин.
“Якщо ви хочете їсти оброблене м’ясо, обирайте ковбаси або м’ясні делікатеси з нежирної індички або курки”, — додала Зумпано. У переліку продуктів з високим вмістом насичених жирів опинилися незбиране молоко, масло, жирний йогурт і сири.
“Велика кількість насичених жирів і холестерину містити картоплю фрі та інші страви, приготовані у фритюрниці”, — інформує фахівець.
Примітно, що хлібобулочні вироби та солодощі також входять до переліку продуктів, багатих насиченими жирами і холестерином.
Додамо
МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.
Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, що встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.