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Американські дієтологи радять обмежити споживання свинини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Свинина входить до переліку продуктів з високим вмістом холестерину і насичених жирів. Про це у своєму блозі написала американський дієтолог Джулія Зумпано, передає УНН.

Американські дієтологи радять обмежити споживання свинини

Крім свинини, високий вміст насичених жирів і холестерину має яловичина, уточнила дієтолог.

“Такі страви, як свинячий стейк або відбивна, печеня з яловичини або яловичий фарш, як правило, мають високий вміст насичених жирів і холестерину”, — уточнила фахівець.

Також дієтолог радить утриматися від споживання обробленого м’яса, через високий вміст натрію і низький вміст поживних речовин.

“Якщо ви хочете їсти оброблене м’ясо, обирайте ковбаси або м’ясні делікатеси з нежирної індички або курки”, — додала Зумпано. У переліку продуктів з високим вмістом насичених жирів опинилися незбиране молоко, масло, жирний йогурт і сири.

“Велика кількість насичених жирів і холестерину містити картоплю фрі та інші страви, приготовані у фритюрниці”, — інформує фахівець.

Примітно, що хлібобулочні вироби та солодощі також входять до переліку продуктів, багатих насиченими жирами і холестерином.

Додамо

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, що встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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