Американські дипломати записали для українців відеопривітання з новорічними святами

Під всесвітню відому композицію “Щедрик”, оброблену українським композитором Миколою Лисенком, американські дипломати декламували колядки, бажаючи українцям злагоди та щастя у Новому році.

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Як повідомляв УНН, український “Щедрик” лунав на різдвяному концерті у Білому домі.