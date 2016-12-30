Американські дипломати записали для українців відеопривітання з новорічними святами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович з іншими американськими дипломатами записали для українців відеопривітання з Новим роком та Різдвом, передає УНН з посиланням на прес-службу посольства.
Під всесвітню відому композицію “Щедрик”, оброблену українським композитором Миколою Лисенком, американські дипломати декламували колядки, бажаючи українцям злагоди та щастя у Новому році.
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Як повідомляв УНН, український “Щедрик” лунав на різдвяному концерті у Білому домі.