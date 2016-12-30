Американские дипломаты записали для украинцев видеопоздравление с новогодними праздниками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович с другими американскими дипломатами записали для украинцев видеопоздравление с Новым годом и Рождеством, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства.
Под всемирно известную композицию "Щедрик", обработанную украинским композитором Николаем Лысенко, американские дипломаты декламировали колядки, желая украинцам согласия и счастья в Новом году.
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Как сообщал УНН, украинский "Щедрик" звучал на рождественском концерте в Белом доме.