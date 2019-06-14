Американські арбітри розсудять фінальний матч збірної України U-20 на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Фінальний поєдинок чемпіонату світу-2019 (U-20) Україна — Південна Корея, що відбудеться 15 червня в польській Лодзі, судитиме бригада арбітрів зі США, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
На чолі бригади суддів буде 37-річний Ісмаїл Ельфатх. На лініях йому допомагатимуть Кайл Аткінс та Корі Паркер. У ролі четвертого арбітра виступатиме Абделькадер Зітуні з Таїті. Забезпечувати рефері допомогою системи VAR будуть Алан Келлі, Райан Макенді (обидва — Ірландія), Павел Рачковський (Польща) та Фоліо Моеакі (Тонга).
Додамо, що вирішальний поєдинок за світову корону розпочнеться у суботу, 15 червня, о 19:00 за київським часом.