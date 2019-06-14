Американские арбитры рассудят финальный матч сборной Украины U-20 на ЧМ

Во главе бригады судей будет 37-летний Исмаил Эльфатх. На линиях ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В качестве четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни с Таити. Обеспечивать рефери помощью системы VAR будут Алан Келли, Райан Макенди (оба - Ирландия), Павел Рачковский (Польша) и Фолио Моеаки (Тонга).

Добавим, что решающий поединок за мировую корону начнется в субботу, 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.