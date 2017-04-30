Американська акторка М.Стріп приєдналася до акції на підтримку О.Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Американська акторка Меріл Стріп приєдналася до акції FreeSentsov на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я розповів про ініціативу PEN America зібрати коаліції міжнародних організацій, які б виступили за звільнення Олега з в’язниці і запропонував їй символічно підтримати Олега фотографією з табличкою #FreeSentsov. Вона погодилася без будь-яких застережень. „Тільки знаєте що, давайте разом — хто ж повірить, що я сама придумала цю табличку...“, — запропонувала актриса. Так і вийшло це фото”, — написав нардеп.
Крім того, він повідомив, що пізніше, під час нагородження, коли на екрані показували відеоролик про номінацію О.Сенцова премією, акторка розплакалася.
“Вже після церемонії ми з нею говорили ще раз. Актриса сказала, що готова приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення Олега”, — додав М.Найєм.
Як повідомляв УНН, українському режисеру Олегу Сенцову, якого засудили в Росії до 20 років ув’язнення, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт “Свобода писати”.