Американская актриса М.Стрип присоединилась к акции в поддержку О.Сенцова

“Я рассказал об инициативе PEN America собрать коалицию международных организаций, которые выступили за освобождение Олега из тюрьмы и предложил ей символически поддержать Олега фотографией с табличкой #FreeSentsov. Она согласилась без каких-либо оговорок. „Только знаете что, давайте вместе — кто же поверит, что я сама придумала эту табличку ...“, - предложила актриса. Так и получилось это фото”, — написал нардеп.

Кроме того, он сообщил, что позже, во время награждения, когда на экране показывали видеоролик о номинации О.Сенцова премией, актриса расплакалась.

“Уже после церемонии мы с ней говорили еще раз. Актриса сказала, что готова присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению Олега”, — добавил М.Найем.

Как сообщал УНН, украинскому режиссеру Олегу Сенцов, осужденному в России к 20 годам заключения, присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит “Свобода писать”.