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Американка виграла в скретч-лотерею завдяки поганій погоді

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Жителька американського штату Меріленд виграла 20 тис. дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Американка вважає, що виграла у лотерею завдяки поганій погоді.

"У той день йшов дощ, а я якраз поверталася додому на машині. Погода погіршувалася, і я вирішила перечекати дощ в одному з магазинів. Там я придбала лотерейний білет, який виявився програшним. Але внутрішнє чуття підказало мені купити ще один - він виявився виграшним", - розповіла вона.

Переможниця вирішила витратити виграш на святкування Дня матері (12 травня).

"Я хочу відзначити цей день по-особливому, зробити свято особливим", - додала вона.

Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на покупку житла, авто або подорожі.

Багато з них інвестують у майбутнє дітей або онуків. Наприклад, киянин Валерій Садовенко разом з дружиною вирішили витратити виграний у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартирі у себе і у дочки, а також відкласти гроші внучці на майбутнє.

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