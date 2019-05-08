Американка выиграла в скретч-лотерею благодаря плохой погоде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Жительница американского штата Мэриленд выиграла 20 тыс. долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Американка считает, что выиграла в лотерею благодаря плохой погоде.
"В тот день шел дождь, а я как раз возвращалась домой на машине. Погода ухудшалась, и я решила переждать дождь в одном из магазинов. Там я приобрела лотерейный билет, который оказался проигрышным. Но внутреннее чутье подсказало мне купить еще один - он оказался выигрышным", - рассказала она.
Победительница решила потратить выигрыш на празднование Дня матери (12 мая).
"Я хочу отметить этот день по-особенному, сделать праздник особенным", - добавила она.
Напомним, лотерея - хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или путешествия.
Многие из них инвестируют в будущее детей или внуков. Например, киевлянин Валерий Садовенко вместе с женой решили потратить выигранный в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на ремонт в квартире у себя и у дочери, а также отложить деньги внучке на будущее.