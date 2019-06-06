Американка виграла у скретч-лотерею з першого разу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Жителька Вашингтона виграла 100 тис. дол. у миттєву скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що переможниці 39 років.
Американка зірвала лотерейний куш з першої спроби.
"Я ніколи раніше не купувала лотерейні білети. Бувало, що мені їх дарували. Але сама не купувала. А вирішивши спробувати - не прогадала, адже я виграла 100 тис. дол. з першого разу", - сказала вона.
Переможниця планує витратити виграш на благодійність.
Нагадаємо, серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати частину виграшу на благодійність.
Наприклад, одна з мільйонерів лотереї "Лото-Забава", Оксана Сорокіна, вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.