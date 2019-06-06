Американка выиграла в скретч-лотерею с первого раза

Известно, что победительнице 39 лет.

Американка сорвала лотерейный куш с первой попытки.

"Я никогда ранее не покупала лотерейные билеты. Бывало, что мне их дарили. Но сама не покупала. А решив попробовать - не прогадала, ведь я выиграла 100 тыс. долл. с первого раза", - сказала она.

Победительница планирует потратить выигрыш на благотворительность.

Напомним, среди украинских лотерейных победителей также есть те, кто готов отдать часть выигрыша на благотворительность.

Например, одна из миллионеров лотереи "Лото-Забава", Оксана Сорокина, решила отдать часть от выигранного миллиона гривен ребенку, который нуждается в лечении.