Американка выиграла в скретч-лотерею с первого раза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Жительница Вашингтона выиграла 100 тыс. долл. в мгновенную скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что победительнице 39 лет.
Американка сорвала лотерейный куш с первой попытки.
"Я никогда ранее не покупала лотерейные билеты. Бывало, что мне их дарили. Но сама не покупала. А решив попробовать - не прогадала, ведь я выиграла 100 тыс. долл. с первого раза", - сказала она.
Победительница планирует потратить выигрыш на благотворительность.
Напомним, среди украинских лотерейных победителей также есть те, кто готов отдать часть выигрыша на благотворительность.
Например, одна из миллионеров лотереи "Лото-Забава", Оксана Сорокина, решила отдать часть от выигранного миллиона гривен ребенку, который нуждается в лечении.