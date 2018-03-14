Американка українського походження виборола "золото" Паралімпійських ігор

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Пхьончхані пройшла фінальна спринтерська гонка серед сидячих лижниць в рамках п’ятого змагального дня Паралімпіади-2018, передає УНН.

Переможницею стала уродженка України, яка представляє США — Оксана Мастерс. Німкеня Андреа Ескау виборола “срібло” +2,1 с. “Бронза” за нейтральною параолімпійської атлеткою Мартою Зайнулліною +3,7 с.

Українські спортсменки у даній дисципліні участі не приймали.

Зауважимо, що Мастерс народилася в 1989-му році у місті Хмельницький, але в семирічному віці її усиновила дипломований лікар-логопед з США Гей Мастерс.

Додамо також, міжнародні зимові спортивні змагання серед спортсменів з інвалідністю були вперше проведені у 1976 році в місті Орнсколддсвік (Швеція). 250 спортсменів з 14 держав брали участь у перших зимових Паралімпійських іграх.

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