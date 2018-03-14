Американка украинского происхождения завоевала "золото" Паралимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Пхенчхане прошла финальная спринтерская гонка среди сидячих лыжниц в рамках пятого соревновательного дня Паралимпиады-2018, передает УНН.
Победительницей стала уроженка Украины, которая представляет США — Оксана Мастерс. Немка Андреа Эска завоевала “серебро” + 2,1 с. “Бронза” по нейтральной паралимпийской атлеткой Мартой Зайнуллин +3,7 с.
Украинские спортсменки в данной дисциплине участия не принимали.
Заметим, что Мастерс родилась в 1989 году в городе Хмельницкий, но в семилетнем возрасте ее усыновила дипломированный врач-логопед с США Эй Мастерс.
Добавим также, международные зимние спортивные соревнования среди спортсменов с инвалидностью были впервые проведены в 1976 году в городе Орнсколддсвик (Швеция). 250 спортсменов из 14 стран участвовали в первых зимних Паралимпийских играх.