Американка украинского происхождения завоевала "золото" Паралимпийских игр

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43708 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48366 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 98496 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88866 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В Пхенчхане прошла финальная спринтерская гонка среди сидячих лыжниц в рамках пятого соревновательного дня Паралимпиады-2018, передает УНН.

Победительницей стала уроженка Украины, которая представляет США — Оксана Мастерс. Немка Андреа Эска завоевала “серебро” + 2,1 с. “Бронза” по нейтральной паралимпийской атлеткой Мартой Зайнуллин +3,7 с.

Украинские спортсменки в данной дисциплине участия не принимали.

Заметим, что Мастерс родилась в 1989 году в городе Хмельницкий, но в семилетнем возрасте ее усыновила дипломированный врач-логопед с США Эй Мастерс.

Добавим также, международные зимние спортивные соревнования среди спортсменов с инвалидностью были впервые проведены в 1976 году в городе Орнсколддсвик (Швеция). 250 спортсменов из 14 стран участвовали в первых зимних Паралимпийских играх.

Украинские Национальные Новости

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