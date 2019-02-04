Американка не вірила в лотерею, поки не виграв її чоловік

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Житель американського штату Канзас виграв 22 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на cbs8.com.

Ім'я щасливчика - Луї Кронавіттер. Він грає в лотерею досить давно. До виграшу дружина його хобі не розділяла. Вона вважала, що Кронавіттер витрачає багато грошей на лотерейні білети.

"Вона постійно сварилася зі мною через купівлю лотерейних білетів. Якраз в один з таких моментів я дізнався про виграш. Більше моя дружина зі мною на цю тему не сперечається", - згадує американець.

Переможець планує пожертвувати частину від виграшу церкві.

Нагадаємо, серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати виграш на благодійність.

Наприклад, одна з недавніх мільйонерів лотереї "Лото-Забава", Оксана Сорокіна, вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.

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