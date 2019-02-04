Американка не вірила в лотерею, поки не виграв її чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Житель американського штату Канзас виграв 22 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на cbs8.com.
Ім'я щасливчика - Луї Кронавіттер. Він грає в лотерею досить давно. До виграшу дружина його хобі не розділяла. Вона вважала, що Кронавіттер витрачає багато грошей на лотерейні білети.
"Вона постійно сварилася зі мною через купівлю лотерейних білетів. Якраз в один з таких моментів я дізнався про виграш. Більше моя дружина зі мною на цю тему не сперечається", - згадує американець.
Переможець планує пожертвувати частину від виграшу церкві.
Нагадаємо, серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати виграш на благодійність.
Наприклад, одна з недавніх мільйонерів лотереї "Лото-Забава", Оксана Сорокіна, вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.