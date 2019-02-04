Американка не верила в лотерею, пока не выиграл ее муж
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Житель американского штата Канзас выиграл 22 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на cbs8.com.
Имя счастливчика - Луи Кронавиттер. Он играет в лотерею достаточно давно. До выигрыша жена его хобби не разделяла. Она считала, что Кронавиттер тратит много денег на лотерейные билеты.
"Она постоянно ругалась со мной из-за покупок лотерейных билетов. Как раз в один из таких моментов я узнал о выигрыше. Больше моя жена со мной на эту тему не спорит", - вспоминает американец.
Победитель планирует пожертвовать часть от выигрыша церкви.
Напомним, среди украинских лотерейных победителей также есть те, кто готов отдать выигрыш на благотворительность.
Например, одна из недавних миллионеров лотереи "Лото-Забава", Оксана Сорокина, решила отдать часть от выигранного миллиона гривен ребенку, который нуждается в лечении.