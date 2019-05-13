Американка двічі за тиждень виграла в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Мешканка американського штату Меріленд виграла 28 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Це - друга лотерейна перемога за тиждень 53-річної американки. Спочатку жінка виграла 10 тис. дол., а потім - 28 тис. дол.
Відзначається, що обидва рази американка отримала перемогу в лотереї "RaceTrax" (віртуальна гонка коней - ред.).
Переможниця планує витратити виграш на купівлю нової машини і ремонт в будинку.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.