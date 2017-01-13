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Американець зняв короткометражний фільм про красу грози

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Після декількох років роботи американський фотограф Майкл Олбинський опублікував на своїй сторінці на ресурсі Vimeo унікальні кадри, зняті під час грози, передає УНН.

Свою авторську короткометражну роботу, зняту в режимі таймлапс фотограф із Арізони (США) назвав “Пульс”.

“Фільм складається з деяких моїх улюблених кліпів за останні кілька років. Я люблю різноманітність кольорів, але чорно-білим промовляє моя душа. Саме позбавивши відео кольору, ви зможете побачити його дійсну текстуру, рух і емоції шторму”, – розповів автор.

Оригінальний кадри з чорно-білого фільму зроблені під час подорожей М.Олбинського Америкою.

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