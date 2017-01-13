Американець зняв короткометражний фільм про красу грози
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Після декількох років роботи американський фотограф Майкл Олбинський опублікував на своїй сторінці на ресурсі Vimeo унікальні кадри, зняті під час грози, передає УНН.
Свою авторську короткометражну роботу, зняту в режимі таймлапс фотограф із Арізони (США) назвав “Пульс”.
“Фільм складається з деяких моїх улюблених кліпів за останні кілька років. Я люблю різноманітність кольорів, але чорно-білим промовляє моя душа. Саме позбавивши відео кольору, ви зможете побачити його дійсну текстуру, рух і емоції шторму”, – розповів автор.
Оригінальний кадри з чорно-білого фільму зроблені під час подорожей М.Олбинського Америкою.