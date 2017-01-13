Американець зняв короткометражний фільм про красу грози

Свою авторську короткометражну роботу, зняту в режимі таймлапс фотограф із Арізони (США) назвав “Пульс”.

“Фільм складається з деяких моїх улюблених кліпів за останні кілька років. Я люблю різноманітність кольорів, але чорно-білим промовляє моя душа. Саме позбавивши відео кольору, ви зможете побачити його дійсну текстуру, рух і емоції шторму”, – розповів автор.

Оригінальний кадри з чорно-білого фільму зроблені під час подорожей М.Олбинського Америкою.