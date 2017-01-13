Американец снял короткометражный фильм о красоте грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. После нескольких лет работы американский фотограф Майкл Олбинский опубликовал на своей странице на ресурсе Vimeo уникальные кадры, снятые во время грозы, передает УНН.
Свою авторскую короткометражную работу, снятую в режиме таймлапс фотограф из Аризоны (США) назвал "Пульс".
"Фильм состоит из некоторых моих любимых клипов за последние несколько лет. Я люблю разнообразие цветов, но черно-белым говорит моя душа. Именно лишив видео цвета, вы сможете увидеть его истинную текстуру, движение и эмоции шторма", - рассказал автор.
Оригинальные кадры из черно-белого фильма сделаны во время путешествий М.Олбинского по Америке.