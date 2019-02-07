Американець здійснить давню мрію завдяки виграшу у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У США 60-річний житель штату Іллінойс виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на Bristol Herald Courier.
Ім'я переможця - Денні Ловетт. Він грає у лотерею досить давно. Купує білети, як правило, в одному і тому ж магазині - Kum & Go, місто Колфакс.
Щасливчик планує витратити виграш на купівлю будинку і автомобіля своєї мрії - Ford Mustang 1972 року. Також він вирішив зберегти деякі гроші до виходу на пенсію.
Нагадаємо, в Україні з початку року завдяки державній лотереї "Лото-Забава" мільйонерами стали вже 4 українці. Всього за час існування цієї лотереї мільйонерами і мультимільйонерами стали вже 316 гравців.
Лотерейні виграші допомагають українцям поліпшити своє матеріальне становище і виконати давні мрії.
Наприклад, один з попередніх переможців "Лото-Забава" Олександр Гречко планує інвестувати виграний мільйон у розвиток і навчання своєї 6-річної доньки. На решту грошей хоче купити собі житло.