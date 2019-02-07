Американец осуществит давнюю мечту благодаря выигрышу в лотерею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73323 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100039 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134577 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131204 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125752 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162945 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145318 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. В США 60-летний житель штата Иллинойс выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на Bristol Herald Courier.

Имя победителя - Дэнни Ловетт. Он играет в лотерею достаточно давно. Покупает билеты, как правило, в одном и том же магазине - Kum & Go, город Колфакс.

Счастливчик планирует потратить выигрыш на покупку дома и автомобиля своей мечты - Ford Mustang 1972 года. Также он решил сохранить кое-какие деньги до выхода на пенсию.

Напомним, в Украине с начала года благодаря государственной лотерее “Лото-Забава” миллионерами стали уже 4 украинца. Всего за время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 316 игроков.

Лотерейные выигрыши помогают украинцам улучшить своё материальное положение и исполнить давние мечты.

Например, один из предыдущих победителей “Лото-Забава” Александр Гречко планирует инвестировать выигранный миллион в развитие и обучение своей 6-летней дочери. На оставшиеся деньги хочет купить себе жилье.

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