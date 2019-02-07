Американец осуществит давнюю мечту благодаря выигрышу в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В США 60-летний житель штата Иллинойс выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на Bristol Herald Courier.
Имя победителя - Дэнни Ловетт. Он играет в лотерею достаточно давно. Покупает билеты, как правило, в одном и том же магазине - Kum & Go, город Колфакс.
Счастливчик планирует потратить выигрыш на покупку дома и автомобиля своей мечты - Ford Mustang 1972 года. Также он решил сохранить кое-какие деньги до выхода на пенсию.
Напомним, в Украине с начала года благодаря государственной лотерее “Лото-Забава” миллионерами стали уже 4 украинца. Всего за время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 316 игроков.
Лотерейные выигрыши помогают украинцам улучшить своё материальное положение и исполнить давние мечты.
Например, один из предыдущих победителей “Лото-Забава” Александр Гречко планирует инвестировать выигранный миллион в развитие и обучение своей 6-летней дочери. На оставшиеся деньги хочет купить себе жилье.