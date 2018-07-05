Американець витратить лотерейний виграш на покупку автомобіля дружині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Житель міста Мерівілль (штат Теннесі, США) виграв 1 млн дол в лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на The Daily Times.
Виграшними цифрами стали: 03, 09, 20, 42, 61 з додатковим номером 24.
Щасливчик витратить частину від виграних грошей на покупку автомобіля для своєї дружини.
Нагадаємо, в Києві за два дні мільйонерами стали двоє українців. Один з них виграв 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава", інший - в лотерею "Мегалот".