Американец потратит лотерейный выигрыш на покупку автомобиля жене
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Житель города Мэривилл ( штат Теннеси, США) выиграл 1 млн долл в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на The Daily Times.
Выигрышными цифрами стали: 03, 09, 20, 42, 61 с дополнительным номером 24.
Счастливчик потратит часть от выигранных денег на покупку автомобиля для своей жены.
Напомним, в Киеве за два дня миллионерами стали двое украинцев. Один из них выиграл 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава", другой – в лотерею "Мегалот".