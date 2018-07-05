Американец потратит лотерейный выигрыш на покупку автомобиля жене

Выигрышными цифрами стали: 03, 09, 20, 42, 61 с дополнительным номером 24.

Счастливчик потратит часть от выигранных денег на покупку автомобиля для своей жены.

Напомним, в Киеве за два дня миллионерами стали двое украинцев. Один из них выиграл 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава", другой – в лотерею "Мегалот".