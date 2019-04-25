Американець тричі за рік виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 10 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
57-річний американець зірвав лотерейний куш втретє за два роки. До цього він двічі в 2018-му році вигравав у лотерею грошові призи розміром у 12,4 тис. дол. і 224,5 тис. дол.
Всі три рази щасливчик здобув перемогу в лотереї "RaceTrax" (гонка коней - ред.).
Американець планує не витрачати гроші до виходу на пенсію.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.